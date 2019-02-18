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18 Лютий 2019, Київ 21:01
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«Аби душі загиблих почули»: філармонія запрошує на концерт-реквієм – відео

«Аби душі загиблих почули»: філармонія запрошує на концерт-реквієм – відео
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20 лютого в Національній філармонії України відбудеться концерт в пам'ять Героїв Небесної сотні. Звучатиме «Реквієм» Джузеппе Верді. Щороку з моменту розстрілів на Майдані у філармонії проводять концерти-реквієми, аби віддати шану усім загиблим під час Революції гідності. Будівля закладу розташована в самому центрі Києва, поруч із місцем, де розгорнулося запекле протистояння, тож музиканти пам'ятають ті події, бо й самі були в них задіяні. За допомогою музики можна донести душам загиблих, що їх пам'ятають, переконані вони. Радіо Свобода побувала на репетиції концерту. На цьому гратимуть Національний симфонічний оркестр України та Національна академічна капела «Думка».

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