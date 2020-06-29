«Якщо Росія не може утримувати Крим – має звільнити територію»

Військова доктрина Росії – загроза для України? В програмі «60 минут» на російському державному телеканалі «Россия 1» обговорювали телесюжет Крим.Реалії «Чому Росія перекидає десантників у Крим?». Телеведучі та експерти заявили, що Росія має законне право на агресію і може вдертись на материкову Україну, щоб подати до Криму воду. Начебто це дозволяє Міжнародне гуманітарне право, військова доктрина Російської Федерації та визначення «гуманітарної катастрофи». В цьому матеріалі свої експертні оцінки та спростування фейків на російському телешоу дають: Олексій Чеснаков, директор «Центра политической конъюнктуры»; Роман Єделєв, вчений секретар української Асоціації міжнародного права; Володимир Жбанков, заступник директора «Дом свободной России»; Ігор Козій експерт, Інститут Євро-Атлантичного співробітництва; Леонід Радзиховський, російський політолог-публіцист. Росія під час навчань «Кавказ-2020» може оголосити про «гуманітарну кризу» в Криму через брак води, а потім захопити дамбу в Херсоні, щоб повернути воду на анексований півострів, сказавши, що у неї «не було вибору». Таку думку висловив екскомандувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес в ефірі програми «Насправді: світ» на телеканалі «ДОМ». Як повідомляв «Укрінформ», Росія у вересні проведе стратегічні командно-штабні навчання «Кавказ-2020», під час яких, за даними української військової розвідки, відпрацює вторгнення в Україну.