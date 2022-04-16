Війна на півдні: українців викрадають і катують, мерам пропонують співпрацювати

У Херсоні з'явився аналог донецької «Ізоляції» – там утримують та катують українців, незгодних із окупацією, заявила омбудсмен Людмила Денісова. Нам вдалося записати інтерв'ю з чоловіком, який двічі пережив тортури та знущання російських силовиків. Він розповів, як його катували та показав фотографії наслідків знущань. Мери міст Скадовська та Олешки покинули свої робочі місця, але продовжують виконувати свої службові обов'язки. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів в інтерв'ю Крим.Реалії, що за минулий тиждень на Херсонщині вдалося звільнити 15 населених пунктів. Наразі за ці території відповідає Криворізька військова адміністрація. Коментарі російських військових відсутні. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території і називає це «спеціальною операцією».