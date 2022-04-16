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Война на юге: украинцев похищают и пытают, мерам предлагают сотрудничать

Война на юге: украинцев похищают и пытают, мерам предлагают сотрудничать
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Война на юге: украинцев похищают и пытают, мерам предлагают сотрудничать

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ЗАВАНТАЖИТИ

В Херсоне появился аналог донецкой «Изоляции» – там содержат и пытают украинцев несогласных с оккупацией, заявила омбудсмен Людмила Денисова. Нам удалось записать интервью с мужчиной, который дважды пережил пытки и издевательства российских силовиков.

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Он рассказал как его пытали и показал фотографии последствий издевательств. Мэры городов Скадовска и Олешки покинули свои рабочие места, но продолжают исполнять свои служебные обязанности. Александр Вилкул рассказал в интервью Крым.Реалии, что за прошлую неделю в Херсонской области удалось освободить 15 населенных пунктов. Теперь за эти территории отвечает Криворожская военная администрация. Комментарии российских военных отсутствуют.

Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории, и называет это «специальной операцией».

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