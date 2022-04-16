Война на юге: украинцев похищают и пытают, мерам предлагают сотрудничать

Он рассказал как его пытали и показал фотографии последствий издевательств. Мэры городов Скадовска и Олешки покинули свои рабочие места, но продолжают исполнять свои служебные обязанности. Александр Вилкул рассказал в интервью Крым.Реалии, что за прошлую неделю в Херсонской области удалось освободить 15 населенных пунктов. Теперь за эти территории отвечает Криворожская военная администрация. Комментарии российских военных отсутствуют.



Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории, и называет это «специальной операцией».