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Миколаїв – ракетний обстріл, бої за Кульбакине та мітинги на Херсонщині

Миколаїв – ракетний обстріл, бої за Кульбакине та мітинги на Херсонщині
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Миколаїв – ракетний обстріл, бої за Кульбакине та мітинги на Херсонщині

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7 березня 2022 року. Хроніка подій.

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Йдуть бої за аеропорт Кульбакіне біля Миколаєва. Вранці 7 березня російські військові захопили його. ЗСУ перейшли у контрнаступ і повернули втрачені позиції. Але бої за цей об'єкт у будь-який момент можуть продовжитись, росіяни перекидають танки в цьому напрямку. Проте оточити Миколаїв у російських військових не виходить вже понад тиждень. Вночі Миколаїв пережив ракетний обстріл. Офіційної інформації, які саме РСЗВ задіяла російська армія при обстрілі Миколаєва, поки що немає. Місцеві жителі називають Град, Смерч та Ураган.

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