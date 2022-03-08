Нацполіція: за 13 днів війни загинули 22 поліцейських, 88 поранені

Він початку російського масштабного вторгнення в Україну загинули 22 поліцейських, 88 – зазнали тяжких поранень, семеро зникли безвісти, троє – взяті в полон, повідомляє Національна поліція України.

«Поліцейські продовжують посилено працювати в умовах воєнного стану – фіксують злочини, проводять евакуацію населення, несуть службу на блокпостах, перевіряють документи, оглядають транспортні засоби, розшукують диверсантів і протидіють мародерству», – йдеться в повідомленні.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».