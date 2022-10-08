Кримчани тікають від мобілізації Путіна

Крим першим виконав план мобілізації — рапортує голова Криму, призначений Кремлем, Сергій Аксьонов. Мобілізованим пообіцяли одноразову виплату – 200 тисяч рублів, а учасникам так званої спецоперації – земельні ділянки у Криму, у прибережній зоні. Водночас, чоловіки призовного віку тікають від мобілізації Путіна, близько 10 тисяч людей покинули Крим, — повідомили в Меджлісі кримськотатарського народу.

За словами лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, багато кримських татар, озброївшись, йдуть у гори і ховаються в лісах. Тим, хто таки не зміг уникнути мобілізації, Джемільов радить, за можливості, здаватися в полон ЗСУ. До мусульман Криму та Росії звернувся голова Асоціації мусульман України Сулейман Хайруллаєв. Він закликає «не йти на забій», їхати з країни і не брати повісток із рук.