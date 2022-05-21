Українці, які вирвалися із окупації. Новий наступ армії РФ?

За його словами, Росія не проводить ротацію, а нарощує особовий склад за рахунок бійців з республіки Бурятія, із Криму та представників так званих «днр» та «лнр». Також командувач зазначає, що моральний дух російської армії низький, супротивник не дотримується жодних правил і звичаїв ведення бойових дій.

Незважаючи на те, що українська армія не дозволяє окупаційним військам РФ ні атакувати, ні просунутися, ймовірність наступальних дій супротивника залишається високою. Особовий склад угруповання військ «Південь» навчається застосовувати протитанкові засоби іноземного виробництва.

Жителі тікають із окупованих територій Херсонської та Миколаївської областей, пробираючись через поля та лісові посадки. Діставшись до підконтрольної Україні території, люди біля дороги кидають інвалідні візки, велосипеди та тачки. Дивіться історії українців, які вирвались із окупації. Послухайте, що вони розповіли Ігореві Токарю.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, а широкомасштабне вторгнення називає «спеціальною операцією із демілітаризації України».