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Хто і навіщо розстріляв родину у Високопіллі?

Хто і навіщо розстріляв родину у Високопіллі?
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Хто і навіщо розстріляв родину у Високопіллі?

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1 червня у Високопіллі була розстріляна подружня пара – Світлана Ланевич та Сергій Ланевич. Півроку українське село було в російській окупації.

Через відсутність на території українських правоохоронців та органів місцевого самоврядування – розслідування цього подвійного вбивства розпочалося лише після деокупації території. Криміналістичну експертизу тіл українські правоохоронці вже провели.

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