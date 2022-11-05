Через відсутність на території українських правоохоронців та органів місцевого самоврядування – розслідування цього подвійного вбивства розпочалося лише після деокупації території. Криміналістичну експертизу тіл українські правоохоронці вже провели.
Хто і навіщо розстріляв родину у Високопіллі?
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