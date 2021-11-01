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У кримській колекції немає «скіфського золота»

У кримській колекції немає «скіфського золота»
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У кримській колекції немає «скіфського золота»

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У кримській колекції немає «скіфського золота». Що ж це за так зване «скіфське золото»? Чому розгорівся такий скандал?

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З експертами ми з’ясували, що йдеться не зовсім про золото, бо його в колекції небагато, і зовсім не про скіфів. Що ж насправді в експозиції кримських музеїв, представленій у Нідерландах? І у чому цінність цих артефактів?

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