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Новий «придністровський фронт» та чи захопить Росія Молдову?

Новий «придністровський фронт» та чи захопить Росія Молдову?
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Новий «придністровський фронт» та чи захопить Росія Молдову?

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Путін хоче розпочати війну у Придністров'ї. Про це під час свого виступу у Сенаті заявила голова Національної розвідки США Авріл Хейнс. На її думку, президент Росії не обмежуватиметься Україною і хоче розширити зону бойових дій. Ключем до відкриття другого фронту може стати острів Зміїний.

Росія намагається захопити Зміїний, якраз для того, щоб у російської армії був плацдарм для перекидання додаткових сил до Бессарабії, вважають експерти. Не виключають і те, що Росія може напасти на Молдову. Росія таємно посилює своє угруповання у Придністров'ї. За інформацією Генштабу ЗСУ, російська армія в Придністров'ї приведена в повну бойову готовність. Яка чисельність придністровського війська? Що на озброєнні? Чи зможе Росія вдарити цими силами по Молдові чи Україні? І що тоді загрожує Одесі та Миколаєву? Чи зможе Росія розпочати ще одну війну?

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