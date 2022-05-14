Новий «придністровський фронт» та чи захопить Росія Молдову?

Росія намагається захопити Зміїний, якраз для того, щоб у російської армії був плацдарм для перекидання додаткових сил до Бессарабії, вважають експерти. Не виключають і те, що Росія може напасти на Молдову. Росія таємно посилює своє угруповання у Придністров'ї. За інформацією Генштабу ЗСУ, російська армія в Придністров'ї приведена в повну бойову готовність. Яка чисельність придністровського війська? Що на озброєнні? Чи зможе Росія вдарити цими силами по Молдові чи Україні? І що тоді загрожує Одесі та Миколаєву? Чи зможе Росія розпочати ще одну війну?