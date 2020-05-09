Навіщо Путіну ідеологія «победобесия»? Про Перемогу в Другій світовій війні та 9 травня в окупованому Криму і в Росії розповіли: Микола Сванідзе, Віталій Портников, Мустафа Джемілєв і Сергій Медвєдєв. Як Сталін, Путін, Шойгу і Аксьонов з’явилися на мозаїці в церкві – головному храмі Збройних сил Росії (Храм Воскресіння Христового). До чого тут окупація Криму і патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв)? І чому РПЦ за тиждень демонтувала мозаїку? І як Сталіна воскрешають у Криму і в ОРДО? Святкування та масові заходи на 9 травня в Криму скасували, буде лише покладання квітів. А що кримчани знають і думають про Сталіна та 9 травня?