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09 травня 2020, Київ 12:36
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Навіщо Путіну ідеологія «победобесия»?

Навіщо Путіну ідеологія «победобесия»?
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Навіщо Путіну ідеологія «победобесия»?

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Навіщо Путіну ідеологія «победобесия»? Про Перемогу в Другій світовій війні та 9 травня в окупованому Криму і в Росії розповіли: Микола Сванідзе, Віталій Портников, Мустафа Джемілєв і Сергій Медвєдєв. Як Сталін, Путін, Шойгу і Аксьонов з’явилися на мозаїці в церкві – головному храмі Збройних сил Росії (Храм Воскресіння Христового). До чого тут окупація Криму і патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв)? І чому РПЦ за тиждень демонтувала мозаїку? І як Сталіна воскрешають у Криму і в ОРДО? Святкування та масові заходи на 9 травня в Криму скасували, буде лише покладання квітів. А що кримчани знають і думають про Сталіна та 9 травня?

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