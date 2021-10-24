Водовід у Ялті та «Північний потік». Що їх об’єднує?

Російська влада в окупованому українському Криму вирішила не експериментувати, пробиває паралельний тунель, який почала прокладати ще українська влада. Експерти кажуть, що на це з бюджету виділили астрономічну суму! Скільки ж заплатять росіяни за воду для кримчан і хто підрядник? З’ясовував Ігор Токар.
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Російська влада в окупованому українському Криму вирішила не експериментувати, пробиває паралельний тунель, який почала прокладати ще українська влада. Експерти кажуть, що на це з бюджету виділили астрономічну суму! Скільки ж заплатять росіяни за воду для кримчан і хто підрядник? З’ясовував Ігор Токар.
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