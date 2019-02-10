Як «кинули» підприємців на Ай-Петрі?

«Русский мир» знищив бізнес на Ай-Петрі. До анексії – мальовнича кримська вершина була Меккою для туристів та золотою жилою для підприємців. На горі працювали десятки яток і кафе. Зараз Ай-Петрі пустує – російська влада Криму зрівняла магазини й бістро із землею. Підприємцям обіцяли «золоті гори» в обмін на відмову від бізнесу, але, зрештою – ошукали. Новим господарем Ай-Петрі ймовірно стане компанія «Інтерстрой». Вона належить бізнесмену та віце-прем’єру Криму, підконтрольного Росії, Євгенію Кабанову. Забудовувати гору Ай-Петрі ймовірно також буде «Сбербанк Росії» – повідомляє видання «Примечание». Про це – у сюжеті Крим.Реалії.