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За що затримали топ-чиновників окупованого Криму?

За що затримали топ-чиновників окупованого Криму?
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За що затримали топ-чиновників окупованого Криму?

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За що затримали російських топ-чиновників? У підконтрольному Росії уряді півострова – мінус 4 топ-чиновники. Двоє – звільнені та під слідством, двох відправили у відставку.

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За 7 років окупації арештували вже 3 кримських урядовців, які відповідали за російську Федеральну цільову програму. Ця програма – головне джерело надходження на півострів грошей із бюджету Росії. Звинувачення у шахрайстві висунуті проти Євгена Кабанова, він побував у СІЗО, зараз – під домашнім арештом. Раніше з цього ж крісла в СІЗО доправили ексрегіонала Віталія Нахлупіна та росіянина Олега Казуріна. Посаду віцепрем'єра тут вже охрестили «розстрільною». Чому гучні затримання відбулися одразу після виборів до Держдуми Росії? І що далі чекає на російських керівників Криму?

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