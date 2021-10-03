За 7 років окупації арештували вже 3 кримських урядовців, які відповідали за російську Федеральну цільову програму. Ця програма – головне джерело надходження на півострів грошей із бюджету Росії. Звинувачення у шахрайстві висунуті проти Євгена Кабанова, він побував у СІЗО, зараз – під домашнім арештом. Раніше з цього ж крісла в СІЗО доправили ексрегіонала Віталія Нахлупіна та росіянина Олега Казуріна. Посаду віцепрем'єра тут вже охрестили «розстрільною». Чому гучні затримання відбулися одразу після виборів до Держдуми Росії? І що далі чекає на російських керівників Криму?