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Історія корінних народів Криму

Історія корінних народів Криму
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Історія корінних народів Криму

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Історія корінних народів Криму. Вони жили поруч із українцями століттями, але тільки тепер їх визнали «своїми». Влітку набув чинності закон Про корінні народи України. Вперше такий статус офіційно отримали: кримські татари, караїми і кримчаки як народи, сформовані в Криму.

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Вони мають право на самоврядування й можуть бути представлені у Верховній Раді. Україна зобов’язується захищати й розвивати їхню культуру і мову та гарантує їм захист від геноциду. Закон про корінні народи України розкритикували в Росії. Путін порівняв його із законами Третього Рейху і назвав «зброєю масового ураження». Як спільне горе об’єднало кримських татар на півострові? Чому кримчаків масово вбивали під час Другої світової війни, а караїмів ні? Якою мовою розмовляють, у що вірять і чим відрізняються всі ці народи?

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