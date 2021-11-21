Історія корінних народів Криму

Вони мають право на самоврядування й можуть бути представлені у Верховній Раді. Україна зобов’язується захищати й розвивати їхню культуру і мову та гарантує їм захист від геноциду. Закон про корінні народи України розкритикували в Росії. Путін порівняв його із законами Третього Рейху і назвав «зброєю масового ураження». Як спільне горе об’єднало кримських татар на півострові? Чому кримчаків масово вбивали під час Другої світової війни, а караїмів ні? Якою мовою розмовляють, у що вірять і чим відрізняються всі ці народи?