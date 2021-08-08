Це підприємство після окупації півострова працює на умовах вимушеної генерації: отримує пільгову плату за вироблену енергію, більшу за ринкову в Росії. Цей статус воно втратить наприкінці цього року. І дві станції «КримТЕЦ» – Сімферопольська та Камиш-Бурунська ТЕЦ – можуть стати неконкурентоспроможними, бо, як пояснюють фахівці, застаріли. Замінити ці ТЕЦ нічим: модернізацію за всі роки анексії так і не провели, і котельні на заміну їм теж не побудували.
Взимку кримчани можуть залишитися без тепла?
В окупованому Криму Сімферопольська та Камиш-Бурунська ТЕЦ можуть зупинитися цієї зими. Таку інформацію влітку розповсюджувала серед споживачів Сімферополя та Керчі комерційна структура. Хтось із кримчан сприйняв це за фейк, але насправді така загроза існувала, й остаточно питання досі не вирішене. На півострові два великих постачальники тепла: це котельні «Кримтеплокомуненерго» та теплоелектроцентралі підприємства «КримТЕЦ».
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