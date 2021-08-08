Взимку кримчани можуть залишитися без тепла?

Це підприємство після окупації півострова працює на умовах вимушеної генерації: отримує пільгову плату за вироблену енергію, більшу за ринкову в Росії. Цей статус воно втратить наприкінці цього року. І дві станції «КримТЕЦ» – Сімферопольська та Камиш-Бурунська ТЕЦ – можуть стати неконкурентоспроможними, бо, як пояснюють фахівці, застаріли. Замінити ці ТЕЦ нічим: модернізацію за всі роки анексії так і не провели, і котельні на заміну їм теж не побудували.