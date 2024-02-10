О 10-й ранку український морпіх Віталій Скакун підірвав міст на Щасливцевому. Вже 28 лютого староста Новоолексіївського округу зняла українські прапори із будівлі селищної ради. Коли в селі почалися обшуки та облави, Гульнару ховали у підвалі дев'ять днів. Пізніше будинок Бекірових у Новоолексіївці Херсонської області окупанти пограбували, російські військові влаштували собі там штаб-квартиру. Сім'я кримськотатарських активістів Бекірових називає важкими випробуваннями те, через що вони пройшли через російську агресію. Едем та Гульнара Бекірові вже 22-й місяць – у лікарні в Туреччині, де рятують життя Едему. Наші кореспонденти в Стамбулі записали спогади подружжя про початок війни, окупацію Криму, полон Едема Бекірова.