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Росія перекидає кораблі до Криму?

Росія перекидає кораблі до Криму?
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Росія перекидає кораблі до Криму?

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Якщо розпочнеться повномасштабна агресія, то «будуть втрати з обох боків», – говорить  командувач ВМС України Олексій Неїжпапа. Контрадмірал каже, що «перемога на морі базується на березі».

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Навесні до складу Військово-морських сил України надійде ракетний комплекс «Нептун» берегового базування. Вже успішно працюють безпілотники Bayraktar як над морем, так і на суші. В якому стані український флоті і чи готовий він зупинити можливу нову російську агресію. Ексклюзивне інтерв’ю Крим.Реалії.

В окупований Крим йдуть російські кораблі? За два тижні у Чорне море можуть зайти шість десантних кораблів з Балтійського та Північного флотів Росії. Про це першою повідомила моніторингова група «Блек Сі Ньюз» (BlackSeaNews). Фахівці вкотре зазначають: Росія й надалі стягує війська і нарощує свої сили вздовж кордону з Україною, зокрема й на морі.

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