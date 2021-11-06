Жарти про «віджатий Крим»: КВН, «Наші без раші», Павло Воля та «Прожекторперисхилтон»

Від класичних «кавеенщиків» й до сучасних стендаперів. З’ясували, гумор не поза політикою, тому жарти про Крим діаметрально протилежні. Чому стало модно сміятися на тему півострова? І чому жарти про «віджали Крим» – завжди актуальна тема? Жарти від КВН, «Наші без раші», Павла Волі, Comedy club, «Прожекторперисхилтон»; мініатюра від The Daily Show, російський стендап-комік Дмитро Гаврилов, Телебачення Торонто («#@₴?$0») з Майклом Щуром, команди «Название команды г. Город», «Дизель шоу» в новому випуску Крим.Реалії.