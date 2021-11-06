Від класичних «кавеенщиків» й до сучасних стендаперів. З’ясували, гумор не поза політикою, тому жарти про Крим діаметрально протилежні. Чому стало модно сміятися на тему півострова? І чому жарти про «віджали Крим» – завжди актуальна тема? Жарти від КВН, «Наші без раші», Павла Волі, Comedy club, «Прожекторперисхилтон»; мініатюра від The Daily Show, російський стендап-комік Дмитро Гаврилов, Телебачення Торонто («#@₴?$0») з Майклом Щуром, команди «Название команды г. Город», «Дизель шоу» в новому випуску Крим.Реалії.
Жарти про «віджатий Крим»: КВН, «Наші без раші», Павло Воля та «Прожекторперисхилтон»
Розсміши Путіна Кримом. Чому росіян смішить окупація українського півострова? «Чорт відрізав твій півострів» – як їм відповідають українські коміки? Крим – привід для сміху серед росіян і українців. Журналісти «Крим.Реалії» проаналізували популярні жарти про півострів до і після окупації
Випуски
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07:00, 01 листопада 2021
У кримській колекції немає «скіфського золота» | Крим.Реалії
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09:00, 31 жовтня 2021
У Криму переповнені морги, лікарні та цвинтарі | Крим.Реалії
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12:20, 30 жовтня 2021
«Скіфське золото»: Росія розлютилася через рішення суду в Амстердамі | Крим.Реалії
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08:00, 25 жовтня 2021
Максимум хворих у Криму. Чи буде примусова вакцинація? | Крим.Реалії
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10:00, 24 жовтня 2021
Водовід у Ялті та «Північний потік». Що їх об’єднує? | Крим.Реалії
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12:00, 23 жовтня 2021
Крим – у «червоній зоні»: чи буде локдаун? | Крим.Реалії
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