Хто вирішив писати Медведчука? Яка у Путіна ідея-фікс?

Росії важливо дискредитувати 30-ліття Незалежності України. Хто взяв таку відповідальність і вирішив «писати» телефонні розмови Медведчука? Медведчук же «не лох», не міг не знати, що його «пишуть»? «Диявол із того боку набагато досвідченіший за президента Зеленського». До Байдена треба їхати «не з простягнутою рукою і не з покаянням». Ідея-фікс Путіна – розколоти Україну по Дніпру. «Радикалізація Лукашенка» може загрожувати Україні. «Україна мала подякувати Великій Британії за відкриту публічну акцію на підтримку України». Росію «не можна заганяти в глухий кут, бо натворить дурниць».



Головні тези розмови з Євгеном Марчуком. Крим.Реалії поспілкувалися з четвертим прем’єр-міністром України, колишнім міністром оборони та секретарем РНБО, першим головою Служби безпеки України.