Суд по апеляції на домашній арешт Медведчука перенесли на 30 липня

Київський апеляційний суд не зміг розглянути у вівторок апеляцію на арешт депутата та проросійського олігарха Віктора Медведчука. Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі суду.

«Засідання завершилось. Справу знято з розгляду у зв’язку з тим, що матеріали з Печерського районного суду надійшли за пів години до початку засідання. Колегія суддів не мала змоги ознайомитись із усіма томами справи. Засідання відбудеться 30 липня о 10:30», – повідомили у суді.

Адвокати політика оскаржують рішення Печерського районного суду міста Києва від 9 липня щодо продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Медведчук стверджує, що сторона обвинувачення в його справі не має законних підстав для продовження запобіжного заходу. Про це політик заявив 8 липня перед Печерським районним судом Києва.

11 травня на тлі проведення обшуків у депутата Віктора Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам – Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку. Їм інкримінують «державну зраду» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території».

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що Козак нині перебуває в Росії. За словами Медведчука, Козак перебуває на лікуванні в Білорусі.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генерального прокурора і заявив, що ознайомився з підозрою. Пізніше адвокат Медведчука повідомив, що підозра вручена за статтями 111 і 438 ККУ (держзрада і порушення звичаїв війни).

13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Прокурори просили взяти політика під варту до 10 липня з альтернативою внесення застави у 300 мільйонів 930 тисяч гривень.

Офіційно інкриміновані Вікторові Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») у жовтні 2018 року.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».