Чому у Криму немає кримських фруктів та овочів?

Крим без кримських продуктів. Чому в Криму немає кримських фруктів та овочів? Після анексії сільськогосподарський Крим відкотився до початку 50-х років, кажуть фахівці. Без дніпровської води північ півострова почала засихати. Зернові, соняшник вирощувати не вигідно. Вирощують лише кормові культури, овочі й кукурудзу, які потребують мінімального поливу. Рис, горох, соя – ці вологолюбні культури вирощувати у Криму дедалі складніше, води не вистачає. Тваринництво і рибництво теж зникають.