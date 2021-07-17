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Чому у Криму немає кримських фруктів та овочів?

Чому у Криму немає кримських фруктів та овочів?
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Чому у Криму немає кримських фруктів та овочів?

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Крим без кримських продуктів. Чому в Криму немає кримських фруктів та овочів? Після анексії сільськогосподарський Крим відкотився до початку 50-х років, кажуть фахівці. Без дніпровської води північ півострова почала засихати. Зернові, соняшник вирощувати не вигідно. Вирощують лише кормові культури, овочі й кукурудзу, які потребують мінімального поливу. Рис, горох, соя – ці вологолюбні культури вирощувати у Криму дедалі складніше, води не вистачає. Тваринництво і рибництво теж зникають.

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Регіоном підвищеної екологічної небезпеки називають Крим експерти. Кліматичні й природні умови півдня Херсонщини та півночі Криму – однакові, кажуть фахівці. Головна відмінність – тут є вода, у Криму після 2014-го – немає. Після анексії Путін обіцяв кримським аграріям зовсім інше життя, а сільське господарство називав перспективною галуззю на півострові. Як Крим втрачає статус аграрного регіону? Чому більшість продуктів харчування в магазинах Криму – з Краснодарського краю?

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