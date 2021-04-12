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12 квітня 2021, Київ 08:51
Відео

Кримські «подарунки» українським кумам від Путіна (відео)

Кримські «подарунки» українським кумам від Путіна (відео)
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Кримські «подарунки» українським кумам від Путіна (відео)

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Чи вступиться Путін за кума Медведчука? Наприкінці березня 2021 року Служба безпеки України провела обшуки в офісах партії  ОПЗЖ та громадського руху «Український вибір». Їхній лідер – кум Путіна Віктор Медведчук.

За версією слідчих, представники руху сприяли анексії Криму, а саме – брали участь у так званій «самообороні», організовували не визнаний світом «референдум» та «вибори» до підконтрольних Кремлю органів влади. Раніше – наприкінці лютого 2021 року – РНБО наклала санкції на Медведчука та його дружину Оксану Марченко. Ці санкції не дістануть подружжя в окупованому Криму. Який у них там бізнес та як це пов’язано з Путіним – дивіться у відео.

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