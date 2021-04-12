За версією слідчих, представники руху сприяли анексії Криму, а саме – брали участь у так званій «самообороні», організовували не визнаний світом «референдум» та «вибори» до підконтрольних Кремлю органів влади. Раніше – наприкінці лютого 2021 року – РНБО наклала санкції на Медведчука та його дружину Оксану Марченко. Ці санкції не дістануть подружжя в окупованому Криму. Який у них там бізнес та як це пов’язано з Путіним – дивіться у відео.