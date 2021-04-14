Верховний суд переніс розгляд скарги Медведчука на указ Зеленського про санкції

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду 14 квітня почав розгляд справи щодо оскарження указу президента про застосування санкцій до проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука. Як повідомила пресслужба суду, у засіданні оголосили перерву, наступне призначили на 26 травня, на 15:00.

«Задовольнивши клопотання позивача про залучення до участі у справі Ради національної безпеки і оборони і Служби безпеки України як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, Верховний суд оголосив перерву у розгляді справи», – йдеться в повідомленні.

У суді нагадали, що позовна заява Медведчука надійшла до суду 16 березня, а на розгляді перебуває всього чотири позовних заяви, якими оскаржується указ Володимира Зеленського, яким той ввів у дію рішення РНБО про санкції від 19 лютого.

Зокрема, на 21 квітня заплановане судове засідання з розгляду справи за позовом Наталії Лавренюк, цивільної дружини також підсанкційного соратника Медведчука Тараса Козака. Того ж дня пройде засідання за позовом міжнародної комерційної компанії EVIRER LTD (ОАЕ).

На 24 травня призначено до розгляду в судовому засіданні справу за позовом дружини Медведчука Оксани Марченко.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше того місяця санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать.

У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».