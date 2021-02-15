У Криму хочуть видобувати воду як нафту. На півострові шукають прісну воду під Азовським морем. Адже у тому, що вона там є, запевнив Володимир Путін під час своєї пресконференції. У Криму почули президента і вже розпочали геологічну розвідку, каже призначений Кремлем глава Криму Сергій Аксенов. За рік вчені обіцяють надати результати своїх досліджень. Чи є прісна вода під Азовським морем насправді? Скільки її? Якої ця вода може бути якості і чи забезпечить вона Крим? Крим.Реалії провели факт-чекінг слів Путіна