Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
15 лютого 2021, Київ 08:36
Відео

У Криму хочуть видобувати воду як нафту (відео)

У Криму хочуть видобувати воду як нафту (відео)
Embed
У Криму хочуть видобувати воду як нафту (відео)

No media source currently available

0:00 0:05:39 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У Криму хочуть видобувати воду як нафту. На півострові шукають прісну воду під Азовським морем

У Криму хочуть видобувати воду як нафту. На півострові шукають прісну воду під Азовським морем. Адже у тому, що вона там є, запевнив Володимир Путін під час своєї пресконференції. У Криму почули президента і вже розпочали геологічну розвідку, каже призначений Кремлем глава Криму Сергій Аксенов. За рік вчені обіцяють надати результати своїх досліджень. Чи є прісна вода під Азовським морем насправді? Скільки її? Якої ця вода може бути якості і чи забезпечить вона Крим? Крим.Реалії провели факт-чекінг слів Путіна

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG