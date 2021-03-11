Російський глава окупованого Криму Сергій Аксенов доручив чиновникам підготувати графіки водопостачання курортних міст Криму. За його словами, цей захід може бути «неприємним», але він абсолютно необхідний для організації туристичного сезону. Аксенов закликав підлеглих «готуватися до найгіршої ситуації».

Минулого тижня Сергій Аксенов закликав усі прибережні міста максимально економити воду напередодні курортного сезону. Незважаючи на досить рясні опади в перші місяці 2021 року посуха в Криму, судячи з усього, не йде на спад. На сайті Крим.Реалії опубліковані карти, які свідчать про те, що вододефіцит починають відчувати все нові райони півострова. Про те, як російська влада намагається впоратися із ситуацією та чи варто кримчанам розраховувати на весняні опади, йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Водосховища в Криму, багато з яких взимку досягли позначки «мертвого об'єму», починають використовувати не як основні джерела водопостачання, а як резервні. За словами керівника підприємства «Вода Криму» Володимира Баженова, опади на початку року дозволили акумулювати мінімальний об'єм. Тепер його планують використовувати тільки в тому випадку, якщо припиниться подача води з підземних джерел. Проте Баженов пообіцяв, що в межах графіків, що діють у Сімферополі з осені, водопостачання має залишатися стабільним:

«Сьогодні ми маємо дуже невеликі притоки у водосховища, але щодо міста Сімферополя вони дозволяють нам зробити впевнений висновок. З урахуванням того, що ми використовуємо вже всі свердловини на західному напрямку, ми будемо гарантувати нашим городянам і тим 39 населеним пунктам, які живляться від цих мереж, що перерви у водопостачанні не буде. Ми накопичили, нарешті таки, резервний мільйон у Сімферопольському водосховищі, який дозволить, у разі аварій на магістральних водогонах, ці дні брати звідти. У Партизанському та інших водосховищах у нас теж достатній запас, але тільки для подачі води на час усунення аварій на водогонах. Ми плануємо запускати насос, який дозволить перекачати велику кількість води на Сімферополь із західного напрямку, і ми розраховуємо на те, що це зніме проблему або майже зніме проблему для жителів верхніх поверхів багатоповерхівок».

Володимир Баженов сказав, що до 11 березня стане зрозуміло: чи допомогли вжиті російською владою заходи. Раніше у вихідні жителям Сімферополя забезпечили цілодобову подачу води. Те саме зробили в Ялті. Для цього, за словами заступника голови російської адміністрації міста Володимира Буряка, довелося частково залучити зекономлені в водосховищах запаси:

«Половину води ми брали з місцевих джерел, другу половину довелося брати з водосховищ для цілодобового водопостачання, адже у горах температура -3, і в місцевих джерелах упав дебет. Загальний об'єм у місцевих джерелах за добу становив 24423 кубічних метри на добу. У Загірському водосховищі ми сьогодні маємо 4581000 кубічних метрів води, у Щасливинському ‒ 4944000 кубічних метрів. Проте намагаємося з великої води не брати, перейшли на графік подачі по три години вранці й три години ввечері. Користуємося місцевими джерелами».

У відповідь підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксенов повідомив, що чиновники мають особливо уважно стежити за потребами Ялти, оскільки «не мають права зірвати курортний сезон». Загалом російська влада сподівається, що втрати водосховищ за останній рік заповнять весняні опади.

Втім, завідувачка відділу кліматичних досліджень і довготривалих прогнозів погоди метеорологічного науково-дослідного інституту Національної академії наук України Вазіра Мартазінова розповіла Крим.Реалії, що на сприятливу погоду кримчанам розраховувати не варто.

Загалом обсяг опадів цієї весни в Криму очікується значно нижчий за норму ‒ менше ніж 80%

‒ Картина не дуже хороша. У березні опади очікуються дуже незначні, і не можна сказати, що випаде норма. У квітні дощі теж будуть дуже незначними, більшість днів ‒ без них. У ті дні, коли опади будуть, це максимум 3-5 міліметрів, не більше. На початку травня дощі очікуються, наприкінці теж, але у проміжку між ними загалом ми опадів за розрахунками не бачимо. Це на всій території Криму. Температурний режим, природно, буде нестійким. До кінця березня має бути різке похолодання штормового характеру: практично без опадів, але штормові вітри мають бути, можливо, навіть заморозки. Загалом обсяг опадів цієї весни в Криму очікується значно нижчий за норму ‒ менше ніж 80%. Упродовж зими їх теж не було достатньо. Тому навряд чи цього року буде можливість заповнити кримські водосховища за допомогою опадів.

На початку березня в ефірі Радіо Крим.Реалії фахівець геоінформаційних систем Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон висловив думку, що для заповнення кримських водосховищ необхідні дуже рясні опади:

«За прогнозами, Сімферопольське водосховище, Тайганське, Балановське будуть набиратися вкрай повільно, адже є низка чинників і один з головних ‒ антропогенний. Що стосується Тайганського водосховища, воно буде наповнюватися після наповнення Білогірського за принципом сполучених посудин.

Найшвидше, певно, наповниться Чорноріченське, до квітня його рівень буде, як у маловодну весну, снігу, що випав, не вистачить, щоб наповнити його до середніх показників у хорошу весну. У цілому приплив води від снігу є, але ситуація через нестачу води була настільки критичною, що тепер потрібна дуже велика кількість опадів. Частина снігу піде у прямому сенсі слова в землю, спочатку наповняться підземні горизонти, потім вода піде в резервуари. Щоб досягти гарної наповнюваності, щомісячна кількість опадів має перевищувати норму».

Тим часом колишній міністр житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим Микола Порицький, який обіймав цю посаду в 2010-2011 роках, вважає, що графіки подачі води негативно позначаться на стані водогонів усього Криму, а також застерігає російську владу Ялти від надмірного використання природних джерел.

Якщо так триватиме й надалі, то природних джерел просто не вистачить, щоб забезпечувати все Південне узбережжя

‒ Стан мереж у Криму не дуже хороший, про це неодноразово вже говорили. До того ж різкі перепади тиску під час подачі води за графіком, на жаль, погано позначаються на комунікаціях. Немає регулювання тиску в мережах, підкачувальних станцій у будинках, і все це спричиняє дуже сумну ситуацію. Я все-таки сподівався, що на Південному узбережжі Криму запасів води з осені вистачить до червня-липня, однак природа вносить свої корективи. Поки не буде води у верхніх шарах ґрунтів, говорити про те, що будуть якісь зрушення щодо збільшення обсягів води в природних джерелах, не можна. Це все дає лише короткочасний ефект. Водоспади, струмки можна вважати резервами тільки на місяць, два, три. Якщо так триватиме й надалі, то природних джерел просто не вистачить, щоб забезпечувати все Південне узбережжя.

Микола Порицький прогнозує, що через тривалу посуху цього року, зокрема під час курортного сезону, вже весь Крим може зіткнутися з обмеженнями подачі води, коли ні запасів у водосховищах, ні природних джерел не вистачатиме для стабільного водопостачання.