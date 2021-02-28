У Криму два водосховища повністю виснажені – моніторинг

У підконтрольному Росії Міністерстві ЖКГ оновили дані наповнюваності водосховищ окупованого Криму, два з яких виснажені і пройшли позначку «мертвий обсяг».

Так, за даними відомства на 26 лютого 2021 року, повністю виснажені запаси Сімферопольського і Загірського водосховищ. За місяць, попри рясні снігові опади, води в них так і не додалося. Наближається до «мертвого обсягу» і Баланівське водосховище.

До початку лютого, згідно з моніторингом, найближчими до «мертвого обсягу» були Баланівське, Тайганське і Партизанське водосховища. Сімферопольське і Загірське водосховища на той момент вже пройшли цю позначку.

У січні 2021 року Український Національний центр управління та випробувань космічних засобів також провів супутниковий моніторинг змін площі водних дзеркал водосховищ Криму. Згідно з даними моніторингу, площа кримських водосховищ за останній рік «істотно зменшилася».​

1 лютого голова підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов повідомив, що за два місяці зими припливу води в кримські водосховища немає, а Сімферопольське водосховище практично повністю вичерпалося. За його інформацією, запаси Баланівського водосховища в Білогірському районі «катастрофічно» знижуються.

Минулого тижня через дефіцит води Ялта і Алушта перейшли на графік подачі води.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.



Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.