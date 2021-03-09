По три години: чому воду в окупованій Ялті після 8 березня знову дають за графіком?

Після цілодобового водопостачання протягом святкових днів, окупаційна адміністрація Ялти, знову перевела місто на подачу води за графіком.

«Намагаємося із запасів великої води не брати, з ранку перейшли знову на графік подачі води по три години вранці та ввечері. Користуємося місцевими джерелами», – повідомив заступник голови російської окупаційної адміністрації Ялти Володимир Буряк 9 березня на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання Криму.

За його інформацією, запаси Загорського водосховища становлять зараз 4 млн 581 тис. кубічних метрів, Щасливинське – 4 млн 944 тис. кубометрів води.

На початку березня Ялту перевели на подачу води за графіком, але на час святкових вихідних у зв'язку з 8 березня воду давали цілодобово. Влада Ялти і раніше повідомляла, що до скорочення додаткових джерел водопостачання регіону призвела морозна погода.

«Оскільки заморозки в горах, впав дебіт місцевих джерел. А саме, Хаста-Баш почав видавати 14,2 тисячі кубометрів на добу, Масандрівський водоспад – шість тисяч на добу, Уч-Кош – 3,3 тис. на добу. Загальний обсяг за місцевими джерелами за добу становив 24, 4 тис. кубометрів», – пояснив Буряк.

Російський глава окупованого Криму Сергій Аксенов доручив розробити детальний план забезпечення водою міст і селищ в період курортного сезону в умовах вододефіциту на півострові.