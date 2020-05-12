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12 травня 2020, Київ 09:30
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Чому кримчан не пускають у Counter-Strike і DOTA 2?

Чому кримчан не пускають у Counter-Strike і DOTA 2?
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Чому кримчан не пускають у Counter-Strike і DOTA 2?

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Чому кримчан не пускають на міжнародні турніри з кіберспорту? Кіберспорт у Криму – це можливо? Чи доступний онлайн-геймінг у Криму? Як кримські геймери обходять санкції? Скільки кримчани витрачають грошей на ігри? Counter-Strike: Global Offensive, DOTA-2, FIFA, World of Tanks, Hearthstone, PUBG (Player Unknown’s Battlegrounds) – у які ще комп’ютерні ігри грають кримчани? Експертну оцінку з E-спорту надають: Олександр Малов – голова Федерації комп’ютерного спорту Криму, Артур Єрмолаєв – президент Федерації кіберспорту України, Геннадій Веселков – головний редактор gameinside.ua, суддя та організатор турнірів з кіберспорту.

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