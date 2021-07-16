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Як Крим став аграрним регіоном? ‌‌

Як Крим став аграрним регіоном? ‌‌
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Як Крим став аграрним регіоном? ‌‌

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«Золоті часи» Криму. Як Крим став аграрним регіоном? Перший, пробний, пуск води Північно-Кримським каналом відбувся у 1958-му. Восени 1963-го керівник СРСР Микита Хрущов офіційно відкрив канал.

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Уперше в історії півострова дніпровська вода пішла в Крим. Так почалась «золота ера» сільського господарства Криму. Завдяки воді Дніпра Крим набуває статусу аграрного регіону. У півострова з’явилася своя сільськогосподарська спеціалізація. Кримські – цибуля, персики, троянди і лаванда. На посушливій півночі Криму почали вирощувати рис, тверді сорти пшениці, розвивалося тваринництво. Радянський та український періоди до 2014-го – найуспішніші в історії сільського господарства Криму – кажуть аграрії. До російської незаконної анексії Крим забезпечував половину потреб України в рисі, на 25 відсотків – у винограді.

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