Уперше в історії півострова дніпровська вода пішла в Крим. Так почалась «золота ера» сільського господарства Криму. Завдяки воді Дніпра Крим набуває статусу аграрного регіону. У півострова з’явилася своя сільськогосподарська спеціалізація. Кримські – цибуля, персики, троянди і лаванда. На посушливій півночі Криму почали вирощувати рис, тверді сорти пшениці, розвивалося тваринництво. Радянський та український періоди до 2014-го – найуспішніші в історії сільського господарства Криму – кажуть аграрії. До російської незаконної анексії Крим забезпечував половину потреб України в рисі, на 25 відсотків – у винограді.
Як Крим став аграрним регіоном?
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