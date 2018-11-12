Навіщо Путіну свій Курултай у Криму?

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Віталій Нахлупін. Чому затримали віце-прем’єра Криму? Чому санкційні фільми досі показують у Криму? Хто приїхав на з’їзд кримських татар, підконтрольний Кремлю? Яким був оксамитовий сезон у місті-здравниці Саки? Про все це дивіться у програмі Радіо Свобода «Крим.Реалії» щопонеділка об 11:00 на сайті Радіо Свобода та Крим.Реалії.



Віталій Нахлупін. Чому затримали віце-прем’єра Криму? Чому санкційні фільми досі показують у Криму? Хто приїхав на з’їзд кримських татар, підконтрольний Кремлю? Яким був оксамитовий сезон у місті-здравниці Саки? Про все це дивіться у програмі Радіо Свобода «Крим.Реалії» щопонеділка об 11:00 на сайті Радіо Свобода та Крим.Реалії.