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12 Листопад 2018, Київ 12:12
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Навіщо Путіну свій Курултай у Криму?

Навіщо Путіну свій Курултай у Криму?
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Віталій Нахлупін: чому затримали віце-прем’єра Криму? Чому санкційні фільми досі показують у Криму? Хто приїхав на з’їзд кримських татар, підконтрольний Кремлю? Яким був оксамитовий сезон у місті-здравниці Саки? Про все це дивіться у програмі Радіо Свобода «Крим.Реалії» щопонеділка об 11:00 на сайті Радіо Свобода та Крим.Реалії.

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Віталій Нахлупін. Чому затримали віце-прем’єра Криму? Чому санкційні фільми досі показують у Криму? Хто приїхав на з’їзд кримських татар, підконтрольний Кремлю? Яким був оксамитовий сезон у місті-здравниці Саки? Про все це дивіться у програмі Радіо Свобода «Крим.Реалії» щопонеділка об 11:00 на сайті Радіо Свобода та Крим.Реалії.

Віталій Нахлупін. Чому затримали віце-прем’єра Криму? Чому санкційні фільми досі показують у Криму? Хто приїхав на з’їзд кримських татар, підконтрольний Кремлю? Яким був оксамитовий сезон у місті-здравниці Саки? Про все це дивіться у програмі Радіо Свобода «Крим.Реалії» щопонеділка об 11:00 на сайті Радіо Свобода та Крим.Реалії.

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