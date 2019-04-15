«Вбивці» в Україні, «герої» в Росії – історія кримського «Беркуту»

«Вбивці» в Україні, «герої» в Росії – 150 бійців «Беркуту» з Криму були на Майдані в 2014-му. Наприкінці лютого 5 років тому кримські спецпризначенці були в найгарячіших точках Києва – Маріїнському парку, на вулицях Грушевського та Інститутській. Через протистояння з силовиками та загибель мітингувальників в українській історії з’явився новий термін – «Небесна сотня». Після повернення до Криму, під час анексії півострова спецпідрозділ одним з перших перейшов на російський бік. Вже після псевдореферендуму кримський загін «Беркуту» переформатували в один із підрозділів російського ОМОНу. Тодішній командир кримського «Беркуту» Юрій Абісов стверджує, що його бійці діяли на Майдані в межах закону. Цієї ж лінії притримується і російська пропаганда – виставляючи їх «жертвами» Революції Гідності. В Україні командування кримським та севастопольським спецпідрозділами проходить відразу за кількома епізодами, щодо яких і досі триває слідство – та є всі підстави стверджувати, що кримський «Беркут» справді причетний до масових вбивств.