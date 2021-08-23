Під час саміту «Кримської платформи» лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв зазначив, що форум є «променем надії». Він заявив, що не встигне сказати усе у відведений регламентом час, тому для всіх гостей Джемілєв роздрукував свою повну заяву. Джемілєв нагадав про депортацію 1944 року і зазначив, що кримські татари знову під тиском окупантів вимушені залишати свої домівки.