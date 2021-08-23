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«Кримська платформа» – промінь надії» – Мустафа Джемілєв (відео)

«Кримська платформа» – промінь надії» – Мустафа Джемілєв (відео)
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«Кримська платформа» – промінь надії» – Мустафа Джемілєв (відео)

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Під час саміту «Кримської платформи» лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв зазначив, що форум є «променем надії». Він заявив, що не встигне сказати усе у відведений регламентом час, тому для всіх гостей Джемілєв роздрукував свою повну заяву. Джемілєв нагадав про депортацію 1944 року і зазначив, що кримські татари знову під тиском окупантів вимушені залишати свої домівки.

23 серпня в Києві відбувся перший інавгураційний саміт «Кримської платформи», який офіційно запускає роботу першого міжнародного формату з питання деокупації Криму.

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