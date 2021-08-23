До Криму переселилися від 600 тисяч до півтора мільйона росіян – Джемілєв

За сім років перебування Криму під контролем Росії туди переселилися від 600 тисяч до півтора мільйона росіян, а 30 тисяч кримських татар змушені були залишити півострів, повідомив 23 серпня на саміті «Кримської платформи» лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Він нагадав про зобов’язання країн, які в 1995 році гарантували суверенітет України, про заключний акт Гельсінських угод, Статут ООН, де йдеться про недоторканність державних кордонів. За словами Джемілєва, «ООН не буде в змозі запобігати і припиняти агресію, захоплення чужих територій і міжнародний бандитизм, поки агресор буде мати право вето в Раді безпеки ООН».

У заключній частині свого виступу Мустафа Джемілєв процитував кримськотатарську приказку: «Царство шакалів триває доти, поки не прокинуться і не піднімуться на ноги леви».

Він висловив надію на те, що світова спільнота «дуже скоро підніметься на ноги», щоб у Криму діяло «право, а не груба сила».

Раніше голова правління українського Центру громадянських свобод та ініціатив Олександра Матвійчук розповіла проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що в анексованому Росією Криму проводиться політика примусового заміщення населення російськими громадянами. За її словами, Росія проводить репресії для того, щоб найактивніша частина кримчан виїхала.

Голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник називає порушенням міжнародного гуманітарного права і воєнним злочином заміщення українського населення півострова на громадян Росії. Вона стверджує, що «стратегічна мета Росії – фізично замінити склад населення півострова».

23 серпня в Києві пройшов установчий саміт «Кримської платформи», участь у якому взяли представники 46 країн і організацій. За підсумками саміту ухвалили декларацію.

Президент Володимир Зеленський запросив Росію приєднатися до «Кримської платформи» «для виправлення історичної помилки».

У Кремлі назвали саміт «Кримської платформи» «недружнім по відношенню до Росії».