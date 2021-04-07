«Опорна лікарня на 320 «ковідних» ліжок, на сьогоднішній день у нас 358 пацієнтів... Ми змушені використовувати приставні ліжка і в критичних ситуаціях використовувати коридор», – розповідає головний лікар Петро Іващенко.
У Києві з 20 березня за рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запроваджені власні карантинні обмеження, максимально наближені до обмежень «червоного» рівня. За останню добу в столиці зареєстровано 1417 нових захворювань на коронавірусну інфекцію.
6 квітня в Україні виявили 15 415 хворих на COVID-19. Госпіталізували 5 587 хворих, одужали – 11 472, помер 481 пацієнт. Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,78 мільйона людей, із них 35 498 людей померли. (Відео КМДА)
У Києві з 20 березня за рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запроваджені власні карантинні обмеження, максимально наближені до обмежень «червоного» рівня. За останню добу в столиці зареєстровано 1417 нових захворювань на коронавірусну інфекцію.
6 квітня в Україні виявили 15 415 хворих на COVID-19. Госпіталізували 5 587 хворих, одужали – 11 472, помер 481 пацієнт. Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,78 мільйона людей, із них 35 498 людей померли. (Відео КМДА)
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