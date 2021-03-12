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12 березня 2021, Київ 21:45
Фотогалереї

Березнева погода: Київ засипало мокрим снігом (фоторепортаж)

Снігопади, хуртовини та налипання мокрого снігу приніс до України атмосферний фронт, який прийшов із Західної Європи. Про це повідомляло Радіо Свобода з посиланням на Укргідрометцентр. У деяких областях, де циклон прийшов із сильним вітром, було завдано шкоди електромережам. На Заході країни сніг часто переходить у дощ.

Української столиці циклон дістався орієнтовно опівдні 12 березня. Сніг у Києві іде практично всю другу половину дня п’ятниці – при температурі, близькій до нуля. Який сьогодні Київ у березновому снігу? Про це у фоторепортажі Радіо Свобода
Із самого ранку в столиці сильний вітер, а ближче до обіду пішов сніг
1 Із самого ранку в столиці сильний вітер, а ближче до обіду пішов сніг
У Києві сьогодні вдень було -1&hellip;+1 градус і також мокрий сніг
2 У Києві сьогодні вдень було -1…+1 градус і також мокрий сніг
На тлі погіршення погоди значних пробок в Києві поки не спостерігається &nbsp;
3 На тлі погіршення погоди значних пробок в Києві поки не спостерігається
 
Мер Києва Віталій Кличко&nbsp;закликав&nbsp;керівників столичних підприємств та організацій скоротити робочий день через негоду
4 Мер Києва Віталій Кличко закликав керівників столичних підприємств та організацій скоротити робочий день через негоду
&laquo;Хочу звернути вашу увагу, що за прогнозами синоптиків сьогодні в Києві очікується різке погіршення погодних умов. Сильний вітер, зниження температури, можливий снігопад. Я звертаюся до керівників підприємств і організацій: за можливості зробіть для співробітників сьогодні короткий робочий день. Щоб на дорогах не було великих заторів. І щоб розвести в часі навантаження на громадський транспорт столиці, у роботі якого можуть бути перебої через негоду&raquo;, &ndash; заявив Кличко
5 «Хочу звернути вашу увагу, що за прогнозами синоптиків сьогодні в Києві очікується різке погіршення погодних умов. Сильний вітер, зниження температури, можливий снігопад. Я звертаюся до керівників підприємств і організацій: за можливості зробіть для співробітників сьогодні короткий робочий день. Щоб на дорогах не було великих заторів. І щоб розвести в часі навантаження на громадський транспорт столиці, у роботі якого можуть бути перебої через негоду», – заявив Кличко
Кличко також закликав киян, які не мають гострої потреби їхати у місто, залишатися вдома
6 Кличко також закликав киян, які не мають гострої потреби їхати у місто, залишатися вдома
Мокрий сніг налипає на одяг, взуття, чіпляється на гілки дерев, на лінії електропередач&nbsp;
7 Мокрий сніг налипає на одяг, взуття, чіпляється на гілки дерев, на лінії електропередач 
За повідомленням синоптиків,&nbsp;снігопад триватиме весь день і половину ночі
8 За повідомленням синоптиків, снігопад триватиме весь день і половину ночі
Однак вже на вихідні в Києві суттєво потеплішає
9 Однак вже на вихідні в Києві суттєво потеплішає
За прогнозами синоптиків, у суботу і неділю буде до +8 +9 градусів, уночі температура наближатиметься до нуля
10 За прогнозами синоптиків, у суботу і неділю буде до +8 +9 градусів, уночі температура наближатиметься до нуля
Наступного тижня в столиці будуть опади, але вже переважно у вигляді дощу
11 Наступного тижня в столиці будуть опади, але вже переважно у вигляді дощу
Працівники комунальної служби прибирають сніг
12 Працівники комунальної служби прибирають сніг
Хочеться весни, аж тут знову захурделило
13 Хочеться весни, аж тут знову захурделило
Через погіршення погодних умов до Києва тимчасово обмежили в&#39;їзд вантажівок та іншого великогабаритного транспорту
14 Через погіршення погодних умов до Києва тимчасово обмежили в'їзд вантажівок та іншого великогабаритного транспорту
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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