Снігопади, хуртовини та налипання мокрого снігу приніс до України атмосферний фронт, який прийшов із Західної Європи. Про це повідомляло Радіо Свобода з посиланням на Укргідрометцентр. У деяких областях, де циклон прийшов із сильним вітром, було завдано шкоди електромережам. На Заході країни сніг часто переходить у дощ.
Української столиці циклон дістався орієнтовно опівдні 12 березня. Сніг у Києві іде практично всю другу половину дня п’ятниці – при температурі, близькій до нуля. Який сьогодні Київ у березновому снігу? Про це у фоторепортажі Радіо Свобода
Української столиці циклон дістався орієнтовно опівдні 12 березня. Сніг у Києві іде практично всю другу половину дня п’ятниці – при температурі, близькій до нуля. Який сьогодні Київ у березновому снігу? Про це у фоторепортажі Радіо Свобода
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