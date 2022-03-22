Київ спорожнів: посилена комендантська година в денний час (відео)

«Магазини, аптеки, заправки, установи працювати завтра не будуть. Тому прошу всіх залишатися вдома, або в укриттях – при сигналі тривоги. Містом зможе пересуватися тільки транспорт за спецперепустками», – написав Кличко в своєму телеграм-каналі 21 березня. Минулого тижня голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов повідомив, що із початку повномасштабного вторгнення військ РФ у Києві затримали 127 диверсантів, у тому числі 14 груп. Українська влада неодноразово заявляла, що Київ для російських військ є однією з найбільших мішеней. (Відео Reuters)