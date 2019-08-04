Кореспондент проекту Радіо Свобода «Настоящее Время» (у співпраці з «Голосом Америки») встиг 3 серпня коротко поговорити із російською опозиційною діячкою Любов’ю Соболь – перед її затриманням. Любов Соболь, юристка Фонду боротьби з корупцією. Вона вже 21 день тримає голодування. Її ще до початку опозиційного заходу у Москві витягли з таксі, яким вона збиралася їхати на акцію. Усього під час акції з вимогою зареєструвати незалежних кандидатів на виборах до Московської міської думи, за даними російського незалежного правозахисного медіапроєкту «ОВС-Інфо», було затримано понад 800 осіб (прес-служба головного управління МВС Росії в Москві повідомила про 600 затриманих і 1,5 тисячі тих, хто взяв участь у акції). Низка затримань супроводжувалася застосуванням сили. (Відео проекту Радіо Свобода «Настоящее Время» у співпраці з «Голосом Америки»)