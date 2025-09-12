До арешту Ігор Лосік працював консультантом білоруської служби Радіо Свобода та керував інформаційним телеграм-каналом «Білорусь головного мозку». Під час президентських виборів у Білорусі у 2020 році це був другий за популярністю Telegram-канал у країні.

Журналіста заарештували у червні 2020 року і судили за сфабрикованими звинуваченнями, зокрема в «організації та підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок» і «підготовці до участі в масових заворушеннях». Після п’ятимісячного судового процесу, який проходив за закритими дверима, Лосика визнали винним і засудили до 15 років ув’язнення в грудні 2021 року. Після арешту Лосик зазнав серйозного фізичного і психологічного тиску, а також провів тижні голодування на знак протесту проти свого затримання. За підрахунками білоруської служби Радіо Свобода, Ігор Лосік провів у неволі 1904 дні.

У Білорусі 11 вересня з пенітенціарних закладів звільнили 38 громадян цієї країни та 14 іноземців – із Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Великої Британії.