Дарія Гусяк вступила у лави ОУН в 1948 році. Була зв’язковою генерала Романа Шухевича. 2 березня 1950 року її арештувала радянська влада. У тюрмі на Лонцького у Львові вона зазнала катувань, але не здала місце перебування Головнокомандувача УПА. Вона відбула весь термін покарання ‒ 25 років ‒ в Верхньо-Уральську Челябінської області, а згодом у Володимирській тюрмі. У 1969 році її перевели у концтабір в Мордовії. Дарія Гусяк була членкинею Крайового проводу ОУН у радянський час, коли ОУН було заборонено і переслідувалось. У Львові Дарія Гусяк мешкала з 1995 року. Вона створила громадську жіночу організацію «Всеукраїнська ліга українських жінок».
У Львові попрощалися із 98-річною Дарією Гусяк ‒ зв’язковою Головнокомандувача УПА Романа Шухевича (відео)
У Львові провели в останній путь 98-річну Дарію Гусяк, яка була зв’язковою Головного командира Української Повстанської Армії Романа Шухевича, політв’язнем у радянський час. Панахида відбулась у Гарнізонному храмі Петра і Павла, поховали на Личаківському цвинтарі у родинному гробівці Шухевичів. Там спочивають дружина і донька Романа Шухевича. Планується, що колись туди ж покладуть останки головнокомандувача УПА, якщо вони будуть знайдені.
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Віталій Портников
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