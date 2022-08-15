Дарія Гусяк вступила у лави ОУН в 1948 році. Була зв’язковою генерала Романа Шухевича. 2 березня 1950 року її арештувала радянська влада. У тюрмі на Лонцького у Львові вона зазнала катувань, але не здала місце перебування Головнокомандувача УПА. Вона відбула весь термін покарання ‒ 25 років ‒ в Верхньо-Уральську Челябінської області, а згодом у Володимирській тюрмі. У 1969 році її перевели у концтабір в Мордовії. Дарія Гусяк була членкинею Крайового проводу ОУН у радянський час, коли ОУН було заборонено і переслідувалось. У Львові Дарія Гусяк мешкала з 1995 року. Вона створила громадську жіночу організацію «Всеукраїнська ліга українських жінок».