Помер Герой України, сотенний УПА Мирослав Симчич, якому було 100 років

18 січня в Коломиї Івано-Франківської області помер Герой України, сотенний Української повстанської армії Мирослав Симчич.

5 січня Мирославові Симчичу виповнилось 100 років. Останні роки він важко хворів.

Мирослав Симчич прославився своїм легендарним боєм за Космач у січні 1945 року, коли разом зі своїми побратимами з Березівської сотні, в якій воювали понад 200 упівців, знищив каральний полк НКВС, що налічував понад 400 осіб.

Ось що розповів Мирослав Симчич у 2017 році Радіо Свобода про цей бій:

«У той час вже була організована досить серйозна військова сила: 16 сотень, від 180 до 220 осіб, добре озброєні. Нам наша розвідка дала знати з області, що готується напад на Космач. Наше командування вирішило їх не пустити. Нас тоді у сотні було 220 осіб. Ми довго йшли, зайшли до села Рушір, а це десь 6 кілометрів від Космача. Я подивився – місце прекрасне: з одного боку – дорога і міст через річку. Ми вирішили: якщо цей міст розібрати, то більшовики не зможуть проїхати до Космача, і треба їх зупинити. Перша машина мало не влетіла в обрив, де ми розкидали міст, підійшло так чотири машини, одна за другою, вантажні машини з солдатами, легкова з командуванням, з генерал-майором Дергачовим. Скільки там впало живих і хто там був з генералів, то я довідався у 1968 році, коли мене вдруге арештували, то там тоді впало 386 вбитих енкаведистів і 50 важкопоранених померли в Коломиї і в Івано-Франківську в шпиталях».

Мирослав Симчич народився 5 січня 1923 року. Вступив в ОУН у 1941році. У 1943 році – вступив в УПА.

Загалом у радянських тюрмах і таборах провів понад 32 роки, нікого не видав зі своїх побратимів.

В інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання, якою б мала бути Україна, відповів: «Самостійна, щоб нею ніхто не розпоряджався зі сторонніх, щоб мала можливість спілкуватися з усім світом, будувати своє життя так, як вона хоче. Ми можемо збудувати свою державу. Кажу молоді, щоб продовжили нашу боротьбу прямо, чесно, відкрито до повної перемоги, бо без повної перемоги не може бути держави».

У центрі Коломиї Мирославові Симчичу за життя встановили пам’ятник.

Про час та місце прощання з Мирославом Симчичем буде повідомлено пізніше, заявив мер Коломиї.

14 жовтня 2022 року, згідно з указом президента України, сотенному Української повстанської армії, політв’язню Мирославові Симчичу було присвоєно звання Герой України.