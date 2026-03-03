Майже три роки вважався зниклим безвісти: у Львові попрощалися із «Лембергом»

Львівʼянину Михайлові-Віктору Сцельнікову було 28 років, коли він загинув. Вважався більше двох років безвісти зниклим. Недавно експертиза ДНК підтвердила, що тіло, яке перебувало в морзі Чернігова, належить «Лембергу».



Михайло-Віктор Сцельніков добровільно пішов захищати країну з перших днів повномасштабної війни. Воював у складі 206-го окремого батальйону територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних Сил України та 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Сухопутних військ ЗСУ, куди просився, щоб бути на найважчих напрямках.



Мама воїна, письменниця Олена Чернінька написала про сина книгу «Лемберг, мамцю, ну не плач». Це історія матері, яка сподівається і вірить, що її син живий. У Михайла-Віктора Сцельнікова залишилися дружина, мама, бабуся.



Батьки воїна розлучились у 2000 році і мама сама його виховувала. Великий удар отримала Олена Чернінька торік, коли ім'я її сина використав його біологічний батько у 2025 році, коли вбив політика Андрія Парубія. У залі суду він визнав, що застрелив народного депутата, але нібито як помсту за сина, якого хоче знайти. Мама «Лемберга» зреагувала різко, що син і батько мали напружені стосунки, «тому що один був патріотом, а інший – ні» і просила не використовувати імені сина.



Поховали воїна на Личаківському кладовищі, на Полі почесних поховань №87.