Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Мультимедіа

Як бригада «Любарт» стримує просування військ РФ під Покровськом (відео)

Як бригада «Любарт» стримує просування військ РФ під Покровськом (відео)
Embed
Як бригада «Любарт» стримує просування військ РФ під Покровськом (відео)

No media source currently available

0:00 0:08:07 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Під цілодобовими ударами дронів, ствольної, реактивної артилерії та керованих авіабомб екіпажі безпілотних авіаційних комплексів 20-ої бригади оперативного призначення  «Любарт» 1-го корпусу НГУ «Азов», спільно із суміжними підрозділами, стримують просування військ РФ на Покровському напрямку. Кореспонденту Радіо Свобода показали, в яких умовах відбувається захід та вихід з позицій: дорогою оминали спалену БпЛА техніку, а на зворотному шляху авто переслідував FPV-дрон. На цьому напрямку  армія Росії, зазначили бійці, використовує тактику просочування малими групами піхоти; активно застосовують засоби РЕБ для протидії українським дронам. Попри це, екіпажі знищують і особовий склад, і легку колісну техніку та укриття російських військ.

Форум

XS
SM
MD
LG