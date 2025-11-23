Під цілодобовими ударами дронів, ствольної, реактивної артилерії та керованих авіабомб екіпажі безпілотних авіаційних комплексів 20-ої бригади оперативного призначення «Любарт» 1-го корпусу НГУ «Азов», спільно із суміжними підрозділами, стримують просування військ РФ на Покровському напрямку. Кореспонденту Радіо Свобода показали, в яких умовах відбувається захід та вихід з позицій: дорогою оминали спалену БпЛА техніку, а на зворотному шляху авто переслідував FPV-дрон. На цьому напрямку армія Росії, зазначили бійці, використовує тактику просочування малими групами піхоти; активно застосовують засоби РЕБ для протидії українським дронам. Попри це, екіпажі знищують і особовий склад, і легку колісну техніку та укриття російських військ.