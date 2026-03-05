З прапорами та сльозами на очах люди зустрічають звільнених з полону українських захисників

Біжать, не видоївши корів, не доваривши картоплю, не досидівши урок. Закутуються в прапори, піднімають стяги і з біноклями зустрічають автобуси, які везуть українців з полону додому. Вдень і вночі, в дощ і хуртовину узбіччя траси, яка веде від українського кордону на Чернігівщини, кожного обміну перетворюються на живий ланцюг з селян, які радіють поверненню військових і цивільних з російського полону. Один з таких в сюжеті Радіо Свобода.