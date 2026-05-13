У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Росія розпочала комбінований повітряний удар, який «може мати тривалий характер». За даними ГУР, після хвиль дронів РФ може застосувати крилаті та балістичні ракети по об’єктах критичної інфраструктури, енергетики та державних установах.
РФ здійснила «одну з найдовших» атак по Україні (відео)
Війська РФ здійснили тривалу масовану атаку проти низки українських областей. Президент України Володимир Зеленський назвав її «однією з найдовших» та заявив, що від початку доби Росія запустила щонайменше 800 дронів. За його словами, відомо про десятки поранених, серед них є діти, а також шестеро загиблих.
Форум