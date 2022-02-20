Бачила, що вбивають і мене могли вбити ‒ «Медсестра Майдану» про розстріл Небесної сотні

Без каски та бронежилета вона йшла на лінію обстрілу, щоб спробувати врятувати важкопоранених протестувальників. 20 лютого 2014 року медсестра Марія Матвіїв із Буська Львівської області надавала медичну допомогу майданівцям у Києві на вулиці Інститутській під кулями силовиків. Це була її п’ята поїздка з чоловіком на Революцію гідності. І, як виявилось, найважча. Марія Матвіїв поділилась своїми спогадами про події 2013–2014 років з Радіо Свобода, а також розповіла про те, як склалось її життя після Революції гідності. За офіційними даними, під час Революції гідності загинули 104 її учасники, яких пізніше назвали Героями Небесної сотні. Більшість із них були вбиті силовиками 20 лютого. В цьому підозрюють спецпідрозділ «Беркуту», так звану «Чорну роту». За даними Офісу генпрокурора, 18–20 лютого під час протестів у центрі Києва також загинули 13 силовиків.