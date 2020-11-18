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19 листопада 2020, Київ 00:29
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Мітинги в Єревані: тисячі людей вийшли на вулиці (відео)

Мітинги в Єревані: тисячі людей вийшли на вулиці (відео)
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Мітинги в Єревані: тисячі людей вийшли на вулиці (відео)

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18 листопада декілька тисяч людей зібралися в центрі Єревана з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. У той же час кілька сотень людей влаштували мітинг на його підтримку перед будівлею уряду. Жителі Вірменії вже тривалий час проводять масові акції протесту, виступаючи проти підписаної мирної угоди з Азербайджаном і Росією щодо конфлікту в Нагірному Карабасі. Вони вимагають відставки Нікола Пашиняна і називають його «зрадником». Президент країни Армен Саркісян закликав до проведення дострокових парламентських виборів у Вірменії, щоб «врятувати країну від потрясінь». Сам Пашинян не повідомляв про плани піти у відставку, нещодавно він оприлюднив свій «дороговказ» післявоєнних реформ і реабілітації на наступні шість місяців. (Відео Вірменської редакції Радіо Свобода).

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