У столиці України на Алеї Героїв Небесної сотні 17 серпня спершу встановлювали інсталяцію з елементами «радянської доби», що викликало обурення представників громадськості. Згодом мер Києва Віталій Кличко розпорядився демонтувати цю інсталяцію. Однак представники праворадикальної організації «Національний корпус», які не дочекалися виконання рішення міського голови про демонтаж інсталяції комунальниками, почали самі розбирати конструкції. В результаті на місце прибув полк поліції особливого призначення й відбулися сутички.