Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

У Києві зруйнували «радянську» інсталяцію на Алеї Героїв Небесної сотні (відео)

У Києві зруйнували «радянську» інсталяцію на Алеї Героїв Небесної сотні (відео)
Embed
У Києві зруйнували «радянську» інсталяцію на Алеї Героїв Небесної сотні (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:00 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У столиці України на Алеї Героїв Небесної сотні 17 серпня спершу встановлювали інсталяцію з елементами «радянської доби», що викликало обурення представників громадськості. Згодом мер Києва Віталій Кличко розпорядився демонтувати цю інсталяцію. Однак представники праворадикальної організації «Національний корпус», які не дочекалися виконання рішення міського голови про демонтаж інсталяції комунальниками, почали самі розбирати конструкції. В результаті на місце прибув полк поліції особливого призначення й відбулися сутички.

Кореспондент Радіо Свобода повідомляв з місця події, що були затримані. Раніше мер Києва Віталій Кличко прибув у центр столиці – на Алею Герої Небесної сотні, і сказав журналістам, що дав вказівку службам благоустрою все прибрати. Він зазначив, що влада міста не давала дозволу на розміщення тут «інсталяції».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG