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06 Лютий 2019, Київ 15:12
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Потужна лісова пожежа вирує в Новій Зеландії – відео

Потужна лісова пожежа вирує в Новій Зеландії – відео
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На Південному острові Нової Зеландії розгорілася сильна пожежа. Полум'я спалахнуло в регіоні Тасман і за ніч поширилося майже на дві тисячі гектарів. Влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Евакуйовано 230 будинків, жителів розмістили в тимчасових центрах. У регіон відправили кілька десятків команд пожежників, а також 14 вертольотів і літаків і важку техніку. Рятувальники зазначають, що погода сприятлива для гасіння – за їхніми оцінками, щоб впоратися з пожежею, буде потрібно близько 4 днів. Кілька будинків згоріли дотла, проте ніхто не постраждав. (Відео Reuters)

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